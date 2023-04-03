Москва, 3 апреля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 3 апреля назвал терактом произошедшее накануне в кафе на Университетской набережной в Петербурге убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это террористический акт, мы видели заявления НАКа. Сейчас идет активная фаза следствия», — заявил Песков.

В Кремле заявили, что предприняты достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Дмитрий Песков также призвал набраться терпения и дождаться заявлений российских спецслужб.

«Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта, и выражаем соболезнования родным и близким Фомина», — отметил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о теракте.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия, режимом, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режимом, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, это режим, который стоит за убийством многих людей начиная с 2014 года.

На вопрос о том, приставят ли военкора Татарского к награде посмертно, Дмитрий Песков сообщил, что не обладает соответствующей информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, военкор Владлен Татарский — доброволец, участник боевых действий в Донбассе, участник специальной военной операции России на Украине. В последнее время работал на передовой в качестве военного корреспондента. Он проводил 2 апреля в кафе на Университетской набережной творческую встречу «Есть такая профессия — военкор», когда произошёл взрыв. Количество пострадавших в результате взрыва возросло до 32 человек. У всех пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные осколочные ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, организованным украинскими спецслужбами. Ранее сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. СК проводит следственные действия с 26-летней задержанной.