НАК: убийство Владлена Татарского организовано спецслужбами Украины
НАК: убийство Владлена Татарского организовано спецслужбами Украины с привлечением агентуры ФБК*
Москва, 3 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Убийство военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины, сообщает 3 апреля Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
В НАК заявили, что теракт, в результате которого погиб Татарский, «был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», активной сторонницей которого является задержанная Трепова.
В антитеррористическом комитете заявили также, что ведётся расследование всех обстоятельств преступления.
Военкор Татарский погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. При этом ещё 32 человека получили ранения. Подозреваемой в убийстве является Дарья Трепова, которая подарила Татарскому статуэтку, предположительно, начинённую взрывчаткой.
Трепову задержали 3 апреля в рамках уголовного дела.
В Совфеде и в Союзе журналистов России заявили, что это убийство враги организовали из-за работы военкора, освещавшего действия российских военных в рамках спецоперации.
В Вашингтоне заявили о возможной причастности к этому теракту спецслужб Украины, Британии и США.