* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Убийство военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины, сообщает 3 апреля Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Алексей Даничев/РИА Новости Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

В НАК заявили, что теракт, в результате которого погиб Татарский, «был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», активной сторонницей которого является задержанная Трепова.

В антитеррористическом комитете заявили также, что ведётся расследование всех обстоятельств преступления.

Военкор Татарский погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. При этом ещё 32 человека получили ранения. Подозреваемой в убийстве является Дарья Трепова, которая подарила Татарскому статуэтку, предположительно, начинённую взрывчаткой.

Трепову задержали 3 апреля в рамках уголовного дела.

В Совфеде и в Союзе журналистов России заявили, что это убийство враги организовали из-за работы военкора, освещавшего действия российских военных в рамках спецоперации.

В Вашингтоне заявили о возможной причастности к этому теракту спецслужб Украины, Британии и США.