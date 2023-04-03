Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы объявили в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к организации взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

РИА Новости На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

«Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в базе розыска МВД России 3 апреля.

Накануне в заведении на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. В этот момент в кафе проходил творческий вечер Татарского. По предварительным данным, Трепова могла быть той, кто подарил журналисту статуэтку, внутри которой было спрятано взрывное устройство.

В результате инцидента Татарский погиб. Как уточнила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ, число пострадавших к утру 3 апреля возросло до 32 человек.