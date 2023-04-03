Вашингтон, 3 апреля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Желание президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином раскритиковали читатели американского издания Newsweek.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

Автор публикации отметил, что в Пекине не торопятся устанавливать связи с украинским лидером, активно сотрудничая при этом с Москвой.

Читатели уверены, что Си Цзиньпин не будет тратить время на разговоры с Зеленским, так как он полностью зависит от Вашингтона и будет излагать позицию Белого дома.

«Извини, Зеленский, Си Цзиньпин разговаривает с мировыми лидерами, а не марионетками», — написал один из читателей.

«Прости, Зеленский, ты не так уж и важен, ты просто коррумпированный лидер коррумпированного восточноевропейского захолустья — Украины», — прокомментировал другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине. Украинский лидер посетовал на то, что в 2022 году у него не было никаких контактов с Си Цзиньпином.

В свою очередь в МИД Китая отметили, что встреча Зеленского и Си Цзиньпина не планируется.