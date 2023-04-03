Москва, 3 апреля, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Правительство Москвы открыло горячую линию и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту. О наборе сообщается на сайте мэра столицы.

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По телефону 117 могут обратиться все, кого интересует служба по контракту. Также специалисты предоставят актуальную информацию по выплатам, льготам и мерам соцподдержки, которые предусмотрены для военнослужащих и их семей.

Кроме того, в столице России начал работу единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться не только москвичи, но жители других регионов, а также иностранцы.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие по призыву не будут отправляться в зону спецоперации, заявил 31 марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.