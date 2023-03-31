Москва, , 11:09 — REGNUM Военнослужащие по призыву не будут отправляться в зону спецоперации, заявил 31 марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Цимлянский уточнил, что численность военнослужащих по контракту и мобилизованных вполне достаточна, чтобы решать поставленные задачи СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.

Весной в России планируют призвать в ряды Вооруженных сил 147 тыс. человек, которые не состоят в запасе и отвечают требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе».

Отметим также, что поэтапное повышение призывного возраста, планируемое в России, никак не отразится на весеннем призыве. Оно пройдёт по действующим нормам, которые определяет законодательство РФ.

Все призывники в рамках весенней кампании для прохождения военной службы будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России.