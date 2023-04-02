Москва, 3 апреля, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Киевский режим постоянно высказывает угрозы в адрес российских журналистов, и всё это замалчивают профильные международные структуры. Так прокомментировала убийство российского военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, российских журналистов постоянно подвергают «травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ». Угрозы всё чаще реализуются, отметила Захарова.

Ещё недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, выступал в защиту интересов журналистов, против которых совершались теракты. В настоящее время само за себя говорит отсутствие реакции в таких странах, как США, Великобритания и Франция, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, добавила официальный представитель МИД России.

Захарова подчеркнула, что западные страны не провели расследований ни по одному случаю насильственной гибели российских журналистов при участии Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной убийства военкора Татарского Мария Захарова считает тот факт, что российский журналист был опасен для киевского режима.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в момент взрыва.

По данным Минздрава РФ, количество пострадавших в результате взрыва в кафе возросло до 30 человек.