Мадрид, 2 апреля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Вальядолидом» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла 2 апреля и завершилась со счётом 6:0.

Realmadrid.com Победа «Реал» (Мадрид)

В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Карим Бензема, забивший три гола за семь минут. Он отличился на 29-й, 32-й и 36-й минутах. Также забитыми мячами отметились форварды Родриго (22), Марко Асенсио (73) и Лукас Васкес (91).

В настоящее время «Реал» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на 12 баллов. «Вальядолид» идёт на 16-м месте с 28 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта «Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.