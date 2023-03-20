Каталонская «Барселона» выиграла 100-й матч у «Реала» в чемпионате Испании

Мадрид, , 06:58 — REGNUM «Барселона» в матче 26-го тура чемпионата Испании 20 марта обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:1. Эта победа стала 100-й для каталонского клуба в класико в истории. Об этом сообщил СЭ.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего «Барселона» и «Реал» провели между собой 253 матча. У мадридцев на счету 101 победа, 52 матча закончились «ничьей».

Первыми на 9-й минуте отличился «Реал» — гол в свои ворота забил Рональд Араухо. Затем на 45-й минуте Сержи Роберто сравнял счёт, а на 90+2-й минуте Франк Кессье забил победный мяч.

Таким образом, «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, со счётом 1:0 закончился 19 марта матч 20-го тура чемпионата России по футболу с участием команд ЦСКА и «Зенит».