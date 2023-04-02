ТАСС: мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге составила более 200 граммов тротила

Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Более 200 граммов в тротиловом эквиваленте составила мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Последствия взрыва в кафе Петербурга. © Скриншот с видео очевидца

«Мощность взрывного устройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал источник.

Отмечается, что оно было начинено поражающими элементами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Погиб один человек, ещё шесть пострадали.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что погибшим оказался военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).