Стала известна мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 2 апреля 2023, 19:23 — REGNUM Более 200 граммов в тротиловом эквиваленте составила мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Мощность взрывного устройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал источник.
Отмечается, что оно было начинено поражающими элементами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Погиб один человек, ещё шесть пострадали.
Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что погибшим оказался военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).