ТАСС: один человек погиб при взрыве в кафе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM В одном из кафе, расположенном в центре Санкт-Петербурга, произошёл взрыв. Погиб один человек, ещё шесть пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Взрыв в кафе Петербурга. Последствия. Кадр из видео из Телеграм-канала.

Инцидент произошёл на Университетской набережной.

«В кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще шесть пострадали», — сказал собеседник агентства.

По данным «112», в момент взрыва в кафе мог находиться блогер и военкор Владлен Татарский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Емельяновском районе Красноярского края вспыхнули отходы лесопиления на территории одной из пилорам. Сообщается, что на территории пилорамы в населённом пункте Шуваево горят отходы лесопиления. Площадь пожара составляет пять тысяч кв. метров.