Стала известна мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге
ТАСС: мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге составила более 200 граммов тротила
Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Более 200 граммов в тротиловом эквиваленте составила мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Скриншот с видео очевидца
Последствия взрыва в кафе Петербурга.
«Мощность взрывного устройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал источник.
Отмечается, что оно было начинено поражающими элементами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Погиб один человек, ещё шесть пострадали.
Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что погибшим оказался военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).