Москва, 2 апреля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки 100 человек на краснолиманском направлении. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Ямполовка (ДНР), Червоная Диброва и Макеевка (ЛНР) поражены в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнеметных систем и активными действиями группировки войск «Центр».

«Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу «Акация» и одну гаубицу Д-30.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что на краснолиманском направлении разведка группировки войск «Центр» вскрыла перемещение взвода на боевых машинах пехоты 66-й бригады ВСУ. В результате огневого поражения из РСЗО «Град» противник понёс потери в личном составе и технике.