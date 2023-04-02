Москва, 2 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса может быть построен до сентября 2023 года, а участок до Казани — до конца 2023 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Виталий Аньков/РИА Новости Строительство автомобильной дороги

«Участок до Казани мы должны построить в этом году, до Арзамаса хотим построить до 9 сентября», — сказал вице-премьер.

Следующие участки М-12, до Екатеринбурга и Тюмени, должны быть построены к 2025 году, но если 200 млрд рублей будут получены досрочно, то проект может быть завершён в 2024 году, добавил Хуснуллин.

1 апреля заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» по инвестиционной политике Игорь Коваль заявил, что «Автодор» и китайская железнодорожная строительная корпорация определили меры для ускоренного ввода в эксплуатацию участка трассы M-12 до Казани. Китайская компания занимается строительством участка протяжённостью 108 километров.

Скоростная трасса М-12 на первом этапе объединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан, позволив разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга». Со вводом в эксплуатацию новой дороги время проезда от Москвы до Казани займет 6,5 часа. Далее трасса будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.