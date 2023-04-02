Донецк, 2 апреля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на краснолиманском направлении поразили бригады ВСУ. Об этом 2 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, его заявление опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук

Так, на данном направлении разведка группировки войск «Центр» вскрыла перемещение взвода на боевых машинах пехоты 66 механизированной бригады ВСУ.

«В результате огневого поражения реактивными системами залпового огня «Град» противник понёс потери в личном составе и технике», — заявил Савчук

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Он также отметил, что на Торском участке была также обнаружена штурмовая группа на боевых бронированных машинах 81 аэромобильной бригады ВСУ.

По его словам, эта бригада ВСУ была поражена расчётами ствольной артиллерии группировки «Центр».

Как передавало ИА REGNUM, заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач посетовал на «громкие похороны» западной военной техники, которая была поставлена Киеву. Он напомнил о точечных ударах ракетами по железнодорожным составам, которые доставляют технику в зону спецоперации. Он возмутился тем, что склады с новейшей техникой НАТО уничтожаются заранее.