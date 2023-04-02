Москва, , 11:30 — REGNUM Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач посетовал на «громкие похороны» западной военной техники, которая была поставлена Киеву. Об этом 2 апреля сообщает телеканал «Царьград».

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации СМИ, дипломат напомнил о точечных ударах ракетами по железнодорожным составам, которые доставляют технику в зону спецоперации. Он возмутился тем, что склады с новейшей техникой НАТО уничтожаются заранее.

Как передавало ИА REGNUM, власти США 3 апреля намерены объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в размере 2,6 млрд долларов. В министерстве обороны США раскрыли, что в новый пакет военной помощи Украине войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS ― артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы калибра 25 мм.

Президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада уже переходят красные линии своими поставками оружия на Украину. В разговоре о передаче вооружения Киеву президент также сообщил, что Запад поставляет его на Украину скрытно, однако оно становится целью российских военных, которые пытаются уничтожать его в процессе доставки.