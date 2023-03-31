Reuters: США выделят очередной пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд

Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Власти США в понедельник, 3 апреля, планируют объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в размере 2,6 млрд долларов, сообщило 31 марта агентство Reuters со ссылкой на источники.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

В перечень новой поставки, по данным источников, войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, грузовики для перевозки топлива, противотанковые ракеты, ремонтно-эвакуационные машины и «полдюжины типов боеприпасов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны США раскрыли, что в новый пакет военной помощи Украине войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS ― артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы калибра 25 мм. В Пентагоне также добавили, что ВСУ получат тепловизионные системы, оптику и лазерные дальномеры, оборудование для разминирования, запасные части для ремонта и обслуживания автомобилей и другое полевое оборудование.