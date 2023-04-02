Мелитополь, 2 апреля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Российская армия за сутки уничтожила на двух направлениях две украинские группы диверсантов и разведчиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Минобороны России СВО

Так, на южнодонецком направлении военным удалось сорвать у ВСУ две попытки проведения разведки боем передовых позиций российских войск, ликвидировано до 20 боевиков.

Пять боевиков были уничтожены на запорожском направлении при попытке вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл ВС России, уточнил начальник пресс-центра.

Помимо этого, в районе населённого пункта Зализничное в рамках контрбатарейной борьбы расчётом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожена гаубица ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении бойцы российской группировки «Запад» за сутки ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Вблизи населённого пункта Гатище разведгруппа бригады специального назначения обнаружила минометный взвод ВСУ. Ударом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» был уничтожен один миномет, расчёт РСЗО «Ураган» на расстоянии 25 км ликвидировал украинскую гаубицу Д-20.