Киев, 1 апреля, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Суд в Киеве назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней, сообщили 1 апреля некоторые депутаты Верховной рады и местные СМИ. Также, по этой информации, суд по требованию стороны обвинения запретил митрополиту пользоваться социальными сетями.

Кадр из видео с канала: ВОТ ТАК NOW Митрополит Павел.

«Два месяца проведёт под домашним арестом», — написал в своём Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

По другим данным, рассмотрение дела продолжается, решение еще не вынесено.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что подозревают митрополита в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни. Митрополит отверг эти обвинения и назвал преследование со стороны властей политическим.

Суд 1 апреля перенёс рассмотрение дела из-за плохого самочувствия митрополита, которого из здания суда увезли в больницу, на 3 апреля. Однако уже двумя часами позднее дата нового заседания была изменена, и Павла принудительно доставили в суд.

Власти Украины расторгли договор аренды лавры с Украинской православной церковью и требуют, чтобы монахи покинули храмы. В УПЦ считают, что эти требования незаконны, и отказываются подчиняться. По призыву руководителей УПЦ в лавру ежедневно приходят тысячи людей.