Наместника Киево-Печерской лавры принудительно доставят из больницы в зал суда

Киев, , 18:20 — REGNUM Суд, в котором решается вопрос об избрании меры пресечения для митрополита Украинской православной церкви Павла, принял решение о его предварительном приводе. Об этом сообщил адвокат митрополита, являющегося наместником Киево-Печерской лавры.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел © УПЦ/ТАСС

Митрополит Павел попал в больницу из зала суда. Он почувствовал себя плохо и покинул заседание. Позже суд согласовал принудительный привод служителя церкви, заседание намерены продолжить в 18.30 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщало ИА REGNUM, митрополита Павла обвиняют по двум статьям: в разжигании межрелигиозной вражды, «нарушении равноправия граждан» по расовой и религиозной принадлежности, оправдании действий РФ на Украине. Ранее Павел опроверг обвинения в предвзятом отношении к России в конфликте с Украиной.

Дело в отношении наместника Киево-Печерской лавры завели после того, как Киевские власти потребовали от монахов освободили обитель до 29 марта, но это требование не было исполнено. 31 марта в Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с намерением признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.