Киев, 1 апреля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Власти Украины открыто насилуют православную церковь, а так называемый цивилизованный мир безмолвствует, написала 1 апреля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так она прокомментировала инициированный Службой безопасности Украины судебный процесс против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, а также акции раскольников и провластных активистов у здания лавры.

«На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», — написала Захарова.

Ранее по решению суда митрополита Павла второй раз за день доставили в суд. СБУ обвиняет его в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни и требует домашнего ареста, а также запрета обращаться к пастве. Митрополит называет дело против себя политическим.