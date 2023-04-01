Противники УПЦ устроили у стен Киево-Печерской лавры концерт и пытаются заглушить молитвы

Киев, , 20:09 — REGNUM Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вечером 1 апреля устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт в попытке заглушить молитвы верующих, которые целый день стоят у стен святыни.

Противники УПЦ устроили у стен Киево-Печерской лавры концерт Кадр из видео c Телеграм — канала: Придыбайло

На видео, опубликованном в Telegram-канале УПЦ видно, как сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку рядом с прихожанкой УПЦ, которая стоит на коленях, пытается произнести молитву и вразумить протестующих.

«Во время воскресной всенощной под открытым небом у входа в лавру проходит с другой стороны громкий концерт «освободителей лавры от православных христиан», — написали представители канонической церкви.

Запись, на которой молящаяся женщина окружена толпой беснующихся людей, вызвала общественную реакцию.

«Женщина молится у Киево-Печерской лавры, а вокруг — танец бесов. Вот как это выглядит не в книжках, а в жизни», — прокомментировала в Telegram-канале главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

31 марта в Хозяйственный суд Киева Министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Киевские власти потребовали, чтобы монахи освободили обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

1 апреля сотрудники СБУ подтвердили, что подозревают митрополита Киево-Печерской лавры Павла в «оправдании агрессии России против Украины», а также в разжигании межрелигиозной розни. Они требуют поместить его под домашний арест. Павел отверг обвинения, назвав своё дело «политическим».