Москва, 1 апреля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Игорю Дивееву не нравятся условия нового контракта, которые предлагает ему клуб. Об этом 1 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» агент игрока Олег Ерёмин.

Антон Зайцев В составе ЦСКА в 2022 году.

«Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт? Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе, и Игорю», — сказал Ерёмин.

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. Действующий контракт 23-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник Марио Фернандес может вернуться в команду. По его словам, футболист сам этого хочет, но существуют факторы, которые могут повлиять на ситуацию.