Москва, 1 апреля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник Марио Фернандес может вернуться в команду. Об этом 1 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

РИА Новости / Владимир Астапкович Роман Бабаев

«Есть надежда, что мы увидим Марио в ЦСКА. Сам футболист этого хочет», — сказал Бабаев.

По его словам, существуют другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию. Он отметил, что Фернандес сейчас является игроком бразильского «Интернасьонала», его контракт рассчитан до конца года.

«Сложно загадывать, как может поменяться ситуация зимой или летом. Но пока вероятность его возвращения к нам сохраняется», — добавил Бабаев.

Фернандес играл за ЦСКА с июля 2012 года. В июле 2022-го он взял паузу в карьере. В 2016 году он получил российское гражданство, после чего провёл 33 матча за сборную России.

В декабре ЦСКА объявил, что Фернандес возобновит карьеру. С января 2023 года футболист выступает на родине за «Интернасьонал» на правах аренды.