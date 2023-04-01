Манчестер, Великобритания, 1 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 1 апреля и завершилась со счётом 4:1.

EPA-EFE/ Adam Vaughan Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем»

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Спустя десять минут форвард Хулиан Альварес восстановил равновесие.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардьолы смогли забить три мяча. Отличились полузащитники Кевин Де Брёйне (46), Илкай Гюндоган (53) и Джек Грилиш (74).

В настоящее время «Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. «Ливерпуль» идёт на шестом месте с 42 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.