Лондон, 1 апреля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 1 апреля и завершилась со счётом 4:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Арсенала» дубль оформил нападающий Габриэл Жезус, который на 35-й минуте реализовал пенальти, а на 55-й во второй раз поразил ворота соперников.

Также у «канониров» голы забили защитник Бен Уайт на 47-й минуте и полузащитник Гранит Джака на 84-й. В составе «Лидса» отличился защитник Расмус Кристенсен на 76-й минуте.

В настоящее время «Арсенал» с 72 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая от «Манчестер Сити» на восемь баллов. «Лидс» идёт на 14-м месте с 26 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.