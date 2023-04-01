Зеленский ввёл санкции против детского хирурга Рошаля
Киев, 1 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против российского детского хирурга Леонида Рошаля.
Согласно документу, который опубликован на сайте Зеленского, ограничительные меры предусматривают среди прочего блокировку активов, прекращение торговых операций, а также аннулирование лицензий и лишение государственных наград.
Доктор Рошаль — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, бывший директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. В 1996 году журналисты назвали доктора Рошаля «Детским доктором мира».
Как сообщало иар, власти ЕС в феврале 2023 года внесли Леонида Рошаля в санкционный лист в рамках очередного «пакета» санкций. В Кремле включение Рошаля в западные санкционные списки назвали абсурдным.