Киев, 1 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против российского детского хирурга Леонида Рошаля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Согласно документу, который опубликован на сайте Зеленского, ограничительные меры предусматривают среди прочего блокировку активов, прекращение торговых операций, а также аннулирование лицензий и лишение государственных наград.

Доктор Рошаль — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, бывший директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. В 1996 году журналисты назвали доктора Рошаля «Детским доктором мира».

Как сообщало иар, власти ЕС в феврале 2023 года внесли Леонида Рошаля в санкционный лист в рамках очередного «пакета» санкций. В Кремле включение Рошаля в западные санкционные списки назвали абсурдным.