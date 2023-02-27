Песков: включение Рошаля в санкционные списки выглядит абсурдом

Москва, , 12:50 — REGNUM Внесение доктора Леонида Рошаля в западные санкционные списки выглядит абсурдно, заявил журналистам 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Леонид Рошаль © Григорий Сысоев/РИА Новости

Как сообщалось ранее, власти ЕС в феврале 2023 года внесли Леонида Рошаля в санкционный лист в рамках очередного «пакета» санкций.

Запад все чаще включает в санкционные списки людей, не имеющих никакого отношения к той тематике, которая якобы служит предлогом для санкций, отметил Песков. «У них наблюдается определенный дефицит выбора объектов для санкционирования», — сказал он. Вероятно, в дальнейшем практика включения в западные санкционные списки граждан России по непонятным основаниям продолжится, сказал Песков.

Вместе с тем можно сказать, что Рошаль, как и некоторые другие ранее внесенные в западные санкционные списки граждане России, — человек настолько «состоявшийся», что это не причинит ему никаких неудобств, считает пресс-секретарь президента.

В Кремле желают Рошалю скорейшего выздоровления, добавил Песков.