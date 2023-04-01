Вашингтон, 1 апреля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ в Артёмовске скоро будут вынуждены сдаться в плен Вооружённым силам России поскольку у них нет нормального снабжения. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что Вооружённые силы России почти освободили Артёмовск, при этом до подразделений ВСУ в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, они предоставлены сами себе. В связи с этим офицер сделал вывод о том, что украинские военные в Артёмовске скоро начнут сдаваться, он также допустил, что значительная часть бойцов ВСУ, возможно, уже сложила оружие.

Как передавало ИА REGNUM, по словам украинского военного, Артёмовск уже три месяца назад «был полнейшим ужасом». Теперь же он называет город «адом на земле» и «самым опасным местом на планете».

Подполковник США в отставке Энтони Шеффер заявил, что благодаря своим преимуществам Вооружённые силы России продолжают истощать ВСУ. По его словам, Вооружённые силы России позволяют Киеву бесполезно отправлять на передовую множество боевых подразделений ВСУ для того, чтобы загнать их в «котёл» и ликвидировать.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами РФ. По его словам, проигрыш Украины в битве за Артёмовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».