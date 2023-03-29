Зеленский считает, что из-за поражения в Артёмовске Украину начнут толкать к компромиссу

Киев, , 09:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами РФ. Об этом пишет Apnews.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Зеленского, проигрыш Украины в битве за Артёмовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

Он уточнил, что давление после поражения ВСУ в Артёмовске придёт быстро и оно будет осуществляться как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.

«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — приводит агентство слова Зеленского.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские военные практически полностью зачистили промзону на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов.