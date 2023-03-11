Борнмут, Великобритания, , 18:01 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, будучи изначальным фаворитом, минимально уступил «Борнмуту» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Юрген Клопп © IMAGO/Sportimage/ТАСС

Как передает корреспондент ИА REGNUM, единственный мяч на 28-й минуте встречи забил 26-летний датский полузащитник Филип Биллинг после передачи Данко Оуттары. На матче работала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом.

«Борнмут», одержав шестую победу в сезон и набрав 24 очка, поднялась на 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 42 очками временно остался на пятой позиции.

Напомним, 15 марта «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьянго Бернабеу».