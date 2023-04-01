Киев, 1 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В список граждан России, против которых президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввёл санкции, попали жена и сын зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, передают украинские СМИ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Светлана Медведева

Санкции предполагают «блокирование активов, полную остановку торговых операций, полную остановку транзита ресурсов, полётов или перемещений через территорию Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств» и ряд других ограничений.

Санкции против Светланы и Ильи Медведевых введены сроком на десять лет.

Как сообщалось ранее, 1 апреля Зеленский своим указом ввёл санкции против 240 граждан России и других государств. В их число вошли бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов, глава компании — оператора «Северного потока» Маттиас Варниг. Также ограничения введены в отношении 225 компаний.