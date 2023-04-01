Президент Украины Зеленский ввёл санкции против 225 компаний и 33 граждан России

Киев, , 14:31 — REGNUM 33 гражданина России и 225 компаний внесены в санкционный список Украины. Решение принято 1 апреля президентом страны Владимиром Зеленским, подписавшего соответствующий указ.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Документ опубликован на сайте Зеленского. Срок введения санкций — десять лет. В течение этого времени будут заблокированы активы попавших под ограничения компаний и лиц. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют лицензии и так далее. Всего на попавших в санкционный список распространяется одиннадцать ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, а также в отношении 299 физических и 141 юридического лица. Ещё один санкционный перечень был опубликован на сайте президента Украины 19 февраля.