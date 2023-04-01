Москва, , 16:35 — REGNUM Обеспокоенность Папы Римского Франциска по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой имеет важное значение, однако понтифику лучше было бы обратиться к властям Украины. Такое мнение 1 апреля высказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала «Россия 24».

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

28 марта председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск инициирует переговоры между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) в ситуации вокруг вероятного изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Франциск призвал к миру и выразил готовность быть посредником между организациями в решении этого вопроса.

«В любом случае важно отметить, что прозвучала вот эта некая интенция — как-то воздействовать на ситуацию, глава Римской церкви обеспокоенность выразил по этому поводу. Это, безусловно, важно», — сказал Легойда, добавив, что в данной ситуации логичнее было бы обратиться к руководству киевского режима, поскольку именно от него зависит прекращение гонений.

По его словам, УПЦ «не в чем себя упрекнуть», она в последние годы демонстрировала «максимальную лояльность» действующей власти. Представитель РПЦ уточнил, что эта лояльность не обезопасила жизнь канонической церкви на Украине.

31 марта в Хозяйственный суд Киева Министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Киевские власти потребовали, чтобы монахи освободили обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).