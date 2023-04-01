Москва, 1 апреля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Обеспокоенность Папы Римского Франциска по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой имеет важное значение, однако понтифику лучше было бы обратиться к властям Украины. Такое мнение 1 апреля высказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

28 марта председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск инициирует переговоры между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) в ситуации вокруг вероятного изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Франциск призвал к миру и выразил готовность быть посредником между организациями в решении этого вопроса.

«В любом случае важно отметить, что прозвучала вот эта некая интенция — как-то воздействовать на ситуацию, глава Римской церкви обеспокоенность выразил по этому поводу. Это, безусловно, важно», — сказал Легойда, добавив, что в данной ситуации логичнее было бы обратиться к руководству киевского режима, поскольку именно от него зависит прекращение гонений.

По его словам, УПЦ «не в чем себя упрекнуть», она в последние годы демонстрировала «максимальную лояльность» действующей власти. Представитель РПЦ уточнил, что эта лояльность не обезопасила жизнь канонической церкви на Украине.

31 марта в Хозяйственный суд Киева Министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Киевские власти потребовали, чтобы монахи освободили обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).