Москва, 1 апреля, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Российская Федерация с 1 апреля на месяц назначена председателем Совета Безопасности ООН. Планируется, что одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Глава МИД РФ Сергей Лавров будет спикером Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Отмечается, что официальных заседаний Совбеза по Украине в апреле пока не запланировано. При этом есть вероятность, что украинская тема всё же будет на обсуждении.

Известно, что пройдут заседания по эвакуации детей из зоны СВО, по регулированию экспорта продукции военного назначения, по теме ближневосточного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не видят правовых путей лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила 30 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Церемония передачи председательства стран осуществляется месяц за месяцем членам СБ в алфавитном порядке.