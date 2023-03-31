Москва, 31 марта, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки 115 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» на боевой позиции

По его словам, на купянском направлении «Западная» группировка российских войск нанесла поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что на краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике противника возле населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР. Там были уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, на донецком направлении в течение суток российские войска уничтожили до 260 военных ВСУ и иностранных наёмников. Кроме того, уничтожен склад топлива ВСУ в Херсонской области.