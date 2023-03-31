Москва, 31 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Российские власти приняли меры, чтобы намного увеличить производство наиболее востребованных вооружений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 31 марта на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил, что в связи со значительным увеличением потребностей ВС РФ в технике заводские мощности оборонных предприятий задействованы по максимуму. Ускорены темпы реализации инвестиционных проектов по развитию производства, в том числе всей кооперации.

«Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить производство наиболее востребованных типов вооружений», — сказал Мишустин.

По его словам, особого внимания требует расширение ремонтной базы. В составе Минобороны решено сформировать завод, который будет оперативно восстанавливать ракетно-артиллерийское вооружение и быстрее возвращать его в строй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте министр обороны России Сергей Шойгу поручил удвоить объём производства высокоточных боеприпасов. Это задача «жёсткая, но выполнимая», отметил он.