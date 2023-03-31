Москва, 31 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников на донецком направлении в течение суток. Об этом сообщает 31 марта Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Mil.ru Зенитно-ракетные войска России

Общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военных и наёмников. Кроме того, ВСУ потеряли по четыре боевые машины пехоты и бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одну гаубицу Д-30, заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны проинформировало об уничтожении на донецком направлении в районе села Парасковиевка Артёмовского района радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. По РЛС был нанесён артиллерийский удар из 152-мм пушки «Гиацинт-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Минобороны проинформировало об уничтожении под Донецком более 340 военнослужащих ВСУ и наёмников, двух танков, четырёх боевых машин пехоты, шести боевых бронированных машин и девяти автомобилей противника. Днём ранее, 29 марта, сообщалось о потерях противником до 310 человек за сутки.