Минск, 31 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Белоруссия готова передать Польше журналиста и активиста Союза поляков Андрея Почобута в обмен на разыскиваемых Минском и предположительно находящихся в Польше белорусских оппозиционеров, заявил 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Bladyniec Андрей Почобут

При этом он отметил, что передача Почобута возможна только в случае, если Белоруссии будут переданы все находящиеся в Польше и разыскиваемые Минском активисты.

«Менять один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда, и до вечера решим вопрос, я не против», — сказал Лукашенко.

Власти Польши ранее потребовали вернуть Почобута, которому в Белоруссии были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также о призывах к санкциях и иным действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.