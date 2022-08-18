Минск, , 00:12 — REGNUM Журналисту и активисту Союза поляков в Белоруссии Анджею Почобуту предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

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Его обвиняют по ст. 361 УК РБ (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия). Эта статья предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Как сообщало ИА REGNUM, Андрея Почобута задержали 25 марта 2021 года. Вместе с ним были задержаны и другие активисты Союза поляков.