Лавров: Концепцией внешней политики РФ закреплены стратегические связи с Китаем и Индией

Москва, , 15:44 — REGNUM Важнейшим ресурсом для России в новой Концепции внешней политики страны прописано развитие сотрудничества с Китаем и Индией. Об этом заявил 31 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС

Он также подчеркнул важность отношений России со странами исламского мира, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«В качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта новую Концепцию о внешней политике РФ подписал Владимир Путин. В документе в том числе говорится, что Россия намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, устранять риски применения ядерного оружия и нести ответственность за поддержание мира и безопасности на планете.