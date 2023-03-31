Москва, 31 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Россия не относится к странам Запада как к противникам, говорится в новой Концепции внешней политики РФ, утверждённой 31 марта указом президента страны Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе указывается, что Россия не считает себя врагом западных стран, не изолируется от них и не имеет враждебных намерений. Она рассчитывает на создание странами Запада бесперспективности конфронтации с Москвой, принятие многополярных реалий и возвращение к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства, отмечается в концепции.

Ранее на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин заявил, что новая концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в разработке документа.