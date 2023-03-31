Москва, 31 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное новой редакции Концепции внешней политики страны.

Гавриил Григоров/ POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что из-за серьёзных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.

Глава государства уточнил, что МИД РФ совместно с другими ведомствами провело кропотливую работу по приведению Концепции внешней политики в соответствие с современными реалиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года во время выступления на правительственном часе в Госдуме Лавров заявил, что в обновленной концепции внешней политики будет сказано в том числе о необходимости ограничить «монополию Запада на определение рамок международной жизни».