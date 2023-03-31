Москва, 31 марта, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Западу не удастся отвлечь внимание от темы взрывов на «Северных потоках», Россия не позволит её «замести под ковёр». Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в опубликованном 31 марта интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться установления истинных обстоятельств происшествия с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также наказания для виновных.

«К сожалению для западных коллег, «замести под ковёр» эту тему им не удастся», — сказал Небензя.

Он напомнил, что США и их союзники ранее не поддержали предложение России о создании под эгидой генсекретаря ООН международной комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. Они прикрылись ширмой национальных расследований Германии, Дании и Швеции, которые удобны им, но у России вызывают множество вопросов. Власти этих трёх стран отказались сотрудничать с российской стороной без внятных объяснений.

Улики против тех, кто стоит за подрывом «Северных потоков», есть, добавил Небензя, сославшись на расследование американского журналиста Сеймура Херша. По сведениям Херша, взрывные устройства заложили американские военные водолазы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство в Вашингтоне заявило о попытках США всячески помешать независимому расследованию терактов на «Северных потоках». Заявления Белого дома о полном доверии к «тщательным» расследованиям единомышленников не стоят ломаного гроша, подчеркнули дипломаты.