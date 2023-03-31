Москва, 31 марта, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Все призывники в рамках весенней кампании для прохождения военной службы будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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Треть солдат-срочников до пяти месяцев проведут в учебных соединениях и частях с целью изучения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После обучения их направят в войска для эксплуатации техники. По окончании установленного срока службы срочников уволят в запас и отправят по домам, пояснил контр-адмирал.

В 2023 году срочники получат оповещение о призыве в электронном виде, единая база данных предотвратит необоснованный призыв, добавил начальник управления.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля по 15 июля в России пройдёт весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Весной в России планируют призвать в ряды Вооруженных сил 147 тыс. человек, которые не состоят в запасе и отвечают требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе». Путин поручил правительству, региональным органам власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.