Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля

Москва, , 03:00 — REGNUM С 1 апреля по 15 июля в России пройдёт весенний призыв в армию. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Призыв Mil.ru

Весной в России планируют призвать в ряды Вооруженных сил 147 тыс. человек, которые не состоят в запасе и отвечают требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе».

Документом также предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок по призыву истёк.

Глава государства поручил правительству, региональным органам власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме пояснили, что поэтапное повышение призывного возраста, планируемое в России, никак не отразится на весеннем призыве 2023 года. Если депутаты примут законопроект, то в 2024 году призывной возраст в России составит от 19 до 30 лет, а в 2026 — от 21 года до 30 лет.