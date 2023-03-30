Нарьян-Мар, 30 марта, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете 30 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Имя задержанного не уточняется. По данным ТАСС, речь идет о вице-губернаторе НАО Андрее Блощинском, а также его заместителе Андрее Демченко.

«По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение», — сказано в сообщении СК.

Сумма взятки составила около 2 млн рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Архангельской области. Следователи устанавливают обстоятельства совершения преступления, проводят обыски и выемки документов.

29 марта сообщалось о задержании по подозрению в получении взятки врио заместителя губернатора Брянской области Елены Егоровой и её коллеги Татьяны Кулешовой. Были возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере, подозреваемых задержали.