ТАСС: двое врио замгубернатора Брянской области задержаны за получение взяток

Брянск, , 12:50 — REGNUM Врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова и её коллега Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает 29 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Собеседник агентства рассказал, что в отношении Егоровой и Кулешовой возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ.

«Они задержаны», — уточнил источник.

Елена Егорова исполняет обязанности заместителя главы Брянской области с 1 апреля 2022 года, Татьяна Кулешова — с 28 апреля того же года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по подозрению в коррупции задержали замгубернатора Ненецкого автономного округа (НАО) и главу аппарата региональной администрации Андрея Блощинского. Перед задержанием у него прошёл обыск.