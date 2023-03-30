Москва, 30 марта, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Запад напрямую является участником конфликта на Украине. Об этом 30 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Prensa Latina.

Сергей Корсун ИА REGNUM Петрушки Байдена

По словам Лаврова, представители киевского режима сами заявляют, что они проиграют, если не будет продолжения поставок всё более наступательных вооружений на Украину.

«Это характерное признание. Оно означает только одно: Запад напрямую является участником этой войны. Без него она бы давно закончилась», — сказал Лавров.

Он отметил, что это позволило бы устранить те угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году нависли над всем русскоязычным населением Украины.

По словам министра, Россия больше не может терпеть линию Запада, который решил избрать нацистскую теорию и практику, чтобы объявить ей гибридную войну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что западные страны не намерены останавливать конфликт на Украине. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что сейчас нельзя допустить перемирия, поскольку оно будет в интересах Москвы.